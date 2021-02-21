Cüneyt Dumlupınar’dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba’yı getiriyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldı.

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp, kamuoyu ile paylaşılacaktır."