Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Samet Aybaba ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi.
Cüneyt Dumlupınar’dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba’yı getiriyor.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldı.
"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp, kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/WUSDxF5bbM— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) February 21, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri
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