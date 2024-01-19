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Spor
AA 19.01.2024 09:40

Adana Demirspor MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Adana Demirspor MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan ve kupada da TFF 2. Lig takımı Anagold 24Erzincanspor'a elenen Adana Demirspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligde son 8 maçta sadece 1 yenilgi alan ancak kazanmakta da zorluk çeken MKE Ankaragücü, son iki resmi maçında çıkışa geçti.

Ligde son maçında Kasımpaşa'yı 3-1'le geçen sarı-lacivertliler, hafta içi de Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakibi Çaykur Rizespor'u aynı skorla eleyerek son 16 turuna kaldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı Süper Lig'de haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Efkan Bekiroğlu, sakatlığı süren Alper Uludağ ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ali Sowe ile Garry Rodrigues, Adana deplasmanında forma giyemeyecek.

Ankaragücü'nün rakibine karşı galibiyet hasreti

MKE Ankaragücü, rakibiyle oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamazken, Adana ekibini son olarak 2003 yılında mağlup etmişti.

Türkiye Kupası'nda 17 Aralık 2003'te yılında oynanan ve MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçtan sonra iki takım tüm liglerde 7 kez karşı karşıya geldi. Son 7 randevuda Adana Demirspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da berabere bitti.

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son lig galibiyetini ise 29 yıl önce elde etti. 5 Mart 1995'te oynanan maçı MKE Ankaragücü 3-0 kazandıktan sonra Süper Lig ve alt liglerde iki takımı karşı karşıya getiren 7 maçta da Ankaragücü galip gelemedi.

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