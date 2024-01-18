Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.01.2024 23:14

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda Trendyol Süper Lig'den 13, Trendyol 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor.

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
[Fotograf: AA]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları, 18 Ocak Perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı.

Süper Lig ve 1. Lig'den son 16 kalan takımlar

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

Teksüt Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.

TFF 2. Lig'in tek temsilcisi Anagold 24Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.

Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının sonuçları şu şekilde:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Boluspor: 1-0

Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 1-3 (Normal süre 1-1)

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar: 6-7)

Fenerbahçe-Adanaspor: 6-0

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: 3-2

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 2-1 (Normal süre 1-1)

Trabzonspor-Manisa FK: 3-1

Galatasaray-Ümraniyespor: 4-1

ETİKETLER
Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
Sultanlar Ligi'nin 40. yılı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
00:35
Bakan Kacır: Tüm deneyler bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacak
00:30
İrlanda, Netanyahu'yu Gazze'ye saldırıları uzatmaya çalıştığı için eleştirdi
00:23
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 151'e çıktı
00:31
Türkiye'nin gözü gökyüzünde
00:41
Uçuşa dakikalar kaldı
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ