Daha önce 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30 olarak açıklanan karşılaşmanın başlama saati, TFF'nin internet sitesindeki maç programı bölümünde 21.45 olarak değiştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmadaki saat değişikliğini Adana Demirspor da sosyal medya hesabından duyurdu.