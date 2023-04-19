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Spor
TRT HABER / AA 19.04.2023 20:15

Adana Demirspor Konya'da galip

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.

Adana Demirspor Konya'da galip
[Fotograf: AA]

Konyaspor ile Adana Demirspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşatı. Mmücadeleyi Sarper Barış Saka yönetti.

Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta kazandı. 

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Badou Ndiaye ile 56. dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye kaydetti.

Konyaspor'un tek golünü ise 41. dakikada Mahir Emreli attı.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Adana Demirspor zorlu Konyaspor deplasmandan kayıpsız döndü. üst üste üçüncü maçını kazanan Güney ekibi puanını 54'e yükseltti.

Ligde 6 maç sonra yenilen Konyaspor ise 39 puana yükseldi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

GOL - 28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

GOL - 41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Adana Demirspor'da Akintola, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Sarper Barış Saka, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi: 1-2.

77. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içinde yerde gönderdiği topu Muhammet Demir ıskaladı.

90+1. dakikada Guldbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Diouf, ceza sahası önünde meşin yuvarlağı Soner Dikmen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 60 Paz), Diouf, Pozuelo (Dk. 60 Muhammet Demir), Moreno (Dk. 74 Michalak), Mahir Emreli (Dk. 60 Muric).

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Mert Çetin, Rodrigues, Badou Ndiaye (Dk. 84 Furkan Soyalp), Stambouli (Dk. 74 Manev), Emre Akbaba (Dk. 74 Belhanda), Akintola, Onyekuru (Dk. 57 Gökhan İnler), Cherif Ndiaye (Dk. 84 Gulbrandsen).

Sarı kartlar: Dk. 13 Badou Ndiaye, Dk. 71 Svensson (Adana Demirspor), Dk. 35 Moreno, Dk. 57 Sehic (Arabam.com Konyaspor)

Goller: Dk. 28 Badou Ndiaye, Dk. 56 Cherif Ndiaye (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 41 Mahir Emreli (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 46 Akintola (Adana Demirspor)

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