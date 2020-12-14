Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor iki isimle yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DHA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, futbolcuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı.
Mavi-lacivertli kulüp, Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Görüşmelerin ardından her iki futbolcuya da takım bulmaları için izin verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:
"Kendilerine takımımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder futbol yaşamlarında başarılar dileriz."
Etiketler: TFF Sosyal Medya
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