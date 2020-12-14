Mavi-lacivertli kulüp, Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Görüşmelerin ardından her iki futbolcuya da takım bulmaları için izin verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

"Kendilerine takımımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder futbol yaşamlarında başarılar dileriz."