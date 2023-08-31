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Spor
TRT HABER / AA 31.08.2023 21:00

Adana Demirspor Genk'i konuk ediyor

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor.

Adana Demirspor Genk'i konuk ediyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetiyor.. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanıyor.

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Bu sezon ilk kez Avrupa Arenası'nda boy gösteren mavi lacivertliler, Belçika ekibi Genk'i elemeyi amaçlıyor.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

Adana Demirspor'un gruplara kalması için Genk'i en az iki farklı yenmesi gerekiyor. Mavi lacivertlilerin, tek farklı üstünlüğünde ise mücadele uzatmalara gidecek.

Beraberlik ve Genk galibiyetlerinde ise temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

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Adana Demirspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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