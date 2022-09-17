Corendon Airlenes Park Stadı'nda oynanan Akdeniz derbisine hızlı başlayan konuk ekip Adana Demirspor, Belhanda'nın 1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

7. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu, 39. dakikada ise Adana Demirspor'dan Yaroslav Rakitskyi kırmızı kart gördü.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,

61. dakiakada bir kırmızı kart daha çıktı. Ev sahibi Antalyaspor'da Shoya Nakajima, oyuna girdikten 2 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Adana Demirspor, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen ile 75'te farkı 2'ye çıkardı: 0-2

84. dakikada Britt Assombalonga ile bir gol daha bulan Adana temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 16'ya çıkaran Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. 3 puan hasreti 4 haftaya çıkan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı