Adana Demirspor dört dörtlük
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor güldü. Adana ekibine galibiyeti getiren golleri 12'de Yunus Akgün, 65'te kendi kalesine Steven Caulker, 78'de Mario Balotelli ile 85'te penaltıdan Britt Assombalonga kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor ligde puanını 9'a yükseltirken, Gaziantep Futbol Kulübü 8 puanda kaldı.
İlk yarıdan dakikalar
3. dakikada sol kanattan Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa kafayı vuran Yunus Akgün meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
GOL: 11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
23. dakikada Sagal'ın ortasında altıpas içerisinde topa vuran Figueiredo, meşin yuvarlığı müsait pozisyonda dışarı attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar
57. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında Yunus Akgün, topu ceza sahasındaki Balotelli'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL: 64. dakikada Adana Demirspor durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza alanına giren Assombalonga topu çizgiden altıpas içerisine çıkardı. Meşin yuvarlak Caulker'e çarparak ağlarla buluştu: 2-0.
GOL: 77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Assombalonga ceza yayındaki Sinan'ı gördü. Sinan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Balotelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
GOL: 83. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasında Assombalonga yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.
Adana Demirspor, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt (Dk. 88 İzzet Çelik), Svensson (Dk 81 Tarık Çamdal), Yunus Akgün (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Assombalonga) , Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli (Dk. 81 Castro)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk 80 Maxim), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou) Messaoudi (Dk. 67 Kenan Özer), Recep Niyaz, Merkel, Sagal (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir
Goller: Dk. 11 Yunus Akgün, Dk. 64 Caulker (Kendi kalesine), Dk. 77 Balotelli, Dk. 83 Assombalonga (penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Figueiredo, Dk. 70 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 70 Stambouli (Gaziantep)
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