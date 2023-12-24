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Spor
TRT HABER/AA 24.12.2023 15:40

Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlıyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlıyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirisiniz...

Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlıyor

Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Esat Sancaktar, A. Bora Özkara

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