Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlıyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
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Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Burak Pakkan, Esat Sancaktar, A. Bora Özkara