Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak İttifak Holding Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Sol bek oyuncusu 31 yaşındaki Alper Uludağ, 2019'dan bu yana forma giydiği Konyaspor'la dün yollarını ayırmıştı.