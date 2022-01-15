Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Alper Uludağ'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak İttifak Holding Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
Sol bek oyuncusu 31 yaşındaki Alper Uludağ, 2019'dan bu yana forma giydiği Konyaspor'la dün yollarını ayırmıştı.
Takımımız son olarak İttifak Holding Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/h8SFUy3A7w— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 15, 2022
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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