Acun Ilıcalı, Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla satın alımı duyuran Ilıcalı, şu sözleri kullandı:

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Lig'in en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa kupalarına katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Shelbourne'ün İrlanda Premier Lig'de 13 şampiyonluğu bulunuyor.