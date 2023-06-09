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Spor
AA 09.06.2023 12:53

Acun Ilıcalı, Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne'ün de çoğunluk hisselerini satın aldı.

Acun Ilıcalı, Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı
[Fotograf: AA]

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla satın alımı duyuran Ilıcalı, şu sözleri kullandı:

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Lig'in en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa kupalarına katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Shelbourne'ün İrlanda Premier Lig'de 13 şampiyonluğu bulunuyor.

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