Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iştahlı ve arzulu şekilde karşılaşmaya başladıklarını belirterek, "Rakibin önce 10 kişi, sonrasında 9 kişi kalması... Kendini en konforlu hissettiğin an, en tehlikeli andır. Doğru oynamazsan, 11'e 9 oynamak da zordur." dedi.

Geriye düşmelerinin ardından, bulacakları bir golün her şeyi değiştireceğini düşünerek hareket ettiklerini kaydeden Avcı, "Devre arası değişiklik yaptık ve Oğuzhan (Özyakup) buna olumlu yanıt verdi." ifadesini kullandı.

"17 maç, 6 aylık süreç ve 30 puan... Başladığımız nokta, geldiğim büyük bir kulüp, oyuncu, biz, oyun organizasyonu, kulübün içi, değişen yönetim. Bu 6 aylık süreçteki konu başlıklarını aldım. Bunun değerlendirmesini sağlıklı bir biçimde yapacağız. 17 maçlık süreçte 30 puan, yukarıdaki takımların makas aralığına göre iyi gibi duruyor."

İlk yarıda dalgalı süreçler yaşadıklarını anlatan Avcı, "Memnun olduğum ve olmadığım noktalar var. Beşiktaş'ın 3'te biri kiralık, 3'te biri de uzun süreli kontrata sahip. Şu anki 17 maçlık periyotta oyuncuların bazı performanslarından memnun değilim. Çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında transfer olup olmayacağı yönündeki soruya Avcı, "Çalışmalar yapıyoruz. Esas olan kulüptür. Transfer yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, bütçemiz nedir, federasyon izin veriyor mu? Bunlar belli olacak. Hazırlıklarımız var. Olmazsa da Beşiktaş forması değerlidir." yanıtını verdi.

"Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor"

Gençlerbirliği maçının en başarılı ismi olan Atiba Hutchinson ile ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, Kanadalı oyuncunun antrenör olması için bir proje üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Hutchinson'ın çok önemli bir profesyonel olduğuna dikkati çeken Avcı, "Atiba bu hafta sadece dün antrenman yapabildi. Toparlanma ihtiyacı ve kas yorgunlukları vardı. Oyun aklı olan bir futbolcu. Duran toplarda da etkili biri. Mesleki anlamda antrenörlüğü düşünen kişilere kulüplerin yardımcı olması gerekiyor. Atiba, burada antrenörlüğü düşünüyor. Bununla ilgili projem var. Atiba bu isimlerden biri olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA