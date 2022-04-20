Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Abdullah Avcı'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı’yı evinde ziyaret etti.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yönetim danışmanı ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci, efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı’yı ziyaret etti.
Trabzonspor devriminin mimarlarından Ahmet Suat Özyazıcı 86 yaşında!— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 20, 2022
Kupaların efendisi, kasketlilerin öncüsü, değerli büyüğümüz Özyazıcı’nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. pic.twitter.com/iBEncRT5Qi
Özyazıcı’nın 86. yaş gününün kutlandığı ziyarette, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Özyazıcı’ya forma ve kasket hediye edildi.
Ahmet Suat Özyazıcı’yı ziyaret ettik— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 20, 2022
https://t.co/I3lXHR74m8 pic.twitter.com/cf5QFcC9jJ
Etiketler: Abdullah Avcı Trabzonspor
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