Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yönetim danışmanı ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci, efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı’yı ziyaret etti.

Trabzonspor devriminin mimarlarından Ahmet Suat Özyazıcı 86 yaşında!



Kupaların efendisi, kasketlilerin öncüsü, değerli büyüğümüz Özyazıcı’nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. pic.twitter.com/iBEncRT5Qi — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 20, 2022

Özyazıcı’nın 86. yaş gününün kutlandığı ziyarette, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Özyazıcı’ya forma ve kasket hediye edildi.