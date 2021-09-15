Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla buluştu
Trabzonsporlu oyuncular Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Galatasaray maçında yaşadıklarından sonra bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü.
Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı.
Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı.
Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.
Etiketler: Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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