Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü.

Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı.

Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.