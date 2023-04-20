Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.04.2023 00:29

ABD'den İran'ın askeri program tedarikçilerine yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın askeri programları için elektronik bileşen satın almasını kolaylaştıran 6 kuruluş ve 1 kişiyi ﻿yaptırım listesine ekledi.

ABD'den İran'ın askeri program tedarikçilerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), halihazırda yaptırım uygulanan Pardazan System Namad Arman'ın (PASNA) başkanı ile PASNA'nın mal ve teknoloji tedarikini sağlayan İran, Malezya, Hong Kong ve Çin merkezli tedarikçilerin hedef alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, İran'ın, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılanlar da dahil olmak üzere, askeri programları için elektronik bileşen satın almasını kolaylaştıran 6 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın İHA ve diğer silahları yaymasının Orta Doğu ve diğer bölgeleri istikrarsızlaştırmaya devam ettiği ifade edilerek OFAC'ın, geçen yıldan bu yana ülkenin İHA ve füze programlarını hedef alan yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

PASNA Genel Müdürü, Mehdi Khoshghadam'ın şirketin yaptırımları delme çabalarından sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, İran merkezli AMV AJ, Malezya merkezli PASNA International, Hong Kong merkezli Arttronix ve Çin merkezli Jotrin, Vohom ve Yinke şirketlerinin elektronik bileşenlerinin İran'a satışı ve sevkiyatından sorumlu tutulduğu bilgisi verildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların, İran'ın savunma sanayisi ve İHA programı için mal ve teknoloji tedarik ettiğine işaret ederek "Hazine, İran'ın bölgesel güvensizliğe ve küresel istikrarsızlığa katkıda bulunan askeri tedarik çabalarına karşı yaptırımlarını uygulamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
ABD İran ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:13
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
00:45
AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti
00:35
Amerikalıların Biden'a verdiği onay yüzde 39'a geriledi
00:25
Karadeniz gazında büyük gün
00:28
Eski Sovyet yönetiminin sürgün ve idam ettiği 208 Özbek aydın aklandı
Kerkük'te teravihe giden 120 çocuğa bisiklet hediyesi
Kerkük'te teravihe giden 120 çocuğa bisiklet hediyesi
FOTO FOKUS
Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Kızılelma iki uçuş testini daha başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ