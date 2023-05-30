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Spor
AA 30.05.2023 09:33

ABB FOMGET'te gözler Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğa çevrildi

ABB FOMGET Teknik Direktörü Fahri Bayraktar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile İzmir'de karşılaşacakları maça ilişkin, "Ankara'ya bir şampiyonluk yakışır." dedi.

ABB FOMGET'te gözler Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğa çevrildi
[Fotograf: AA]

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Teknik Direktörü Fahri Bayraktar, 2 Haziran Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fenerbahçe Petrol Ofisi ile oynayacakları final maçı öncesi sorularını yanıtladı.

Bayraktar, maçla ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

"Şampiyonluğa odaklandık. Ankara'ya bir şampiyonluk yakışır. Teknik ve taktik olarak maçı almak için her şeyi yapacağız. Kafa olarak maça hazırız."

Fahri Bayraktar, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin güçlü bir rakip olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı.

"Fenerbahçe Petrol Ofisi ile normal sezonda B Grubu'nda beraberdik. Normal sezonda rakibimiz karşısında bir galibiyet bir de beraberliğimiz var. Ama final maçlarının atmosferleri her zaman başkadır.

Rakibimizin artılarını ve eksilerini biliyoruz ona göre çalışmalarımızı tamamlayacağız. İzmir'de oynanacak final karşılaşması için Ankara'dan 30-40 otobüs kalkacak. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak. 2 bine yakın taraftarımızın maçı takip etmesini bekliyoruz."

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