A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.

4-14 Haziran arası sırasıyla Faroe Adaları, Litvanya, Lüksemburg ve Litvanya maçlarına çıkacak Millilerde Stefan Kuntz'un aday kadroya şu isimleri çağırdı.

İlk maç Faroe Adaları ile

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kampın başlangıç gününde saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, 4 Haziran'da Faroe Adaları'na karşı oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 3 Haziran'da saat 14.30'da Faroe Adaları karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanı ise aynı gün saat 19.15'te yapacak. Her iki etkinlik de Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Faroe Adaları maçı, saat 21.45'te başlayacak.

İkinci maç Litvanya deplasmanında

A Milli Takım kafilesi, 7 Haziran'da Litvanya ile deplasmanda oynayacağı gruptaki ikinci maç için 5 Haziran Pazar günü saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Vilnius'a hareket edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 6 Haziran'da TSİ 17.45'te Litvanya müsabakası öncesinde LFF Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını aynı tesiste TSİ 18.30'da yapacak. Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak olan 7 Haziran'daki Litvanya-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak.

Üçüncü maç Lüksemburg ile yine deplasmanda

A Mill Takımı, 11 Haziran'da Lüksemburg ile dış sahada yapacağı karşılaşma için 8 Haziran'da Litvanya'dan bu ülkeye geçecek. Kafileyi taşıyan THY'ye ait uçak, TSİ 13.00'te Vilnius'tan kalkacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, maç öncesindeki basın toplantısını TSİ 18.45'te Lüksemburg Stadyumu'nda yapacak. A Millî Takım, resmî idmanını da TSİ 19.30'da bu tesiste gerçekleştirecek. 11 Haziran'da Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak olan Lüksemburg-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

Milliler son maçta Litvanya ile İzmir'de karşılaşacak

Gruptaki dördüncü maçında 14 Haziran'da İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Millî Takımımız, müsabaka için 12 Haziran'da Lüksemburg'dan Türkiye'ye gelecek.

Kafileyi taşıyan THY'ye ait uçak, TSİ 16.00'da başkent Lüksemburg'dan hareket edecek.

Litvanya maçından bir gün önce Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek medya aktivitelerinin saatleri, misafir ekibin programının netleşmesinin ardından belirlenecek. Türkiye-Litvanya müsabakası 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak.