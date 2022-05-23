Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir Patryk Szysz'i kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir bonservisin elinde olan Patryk Szysz'i transfer etti.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz ile üç yıllığına anlaşmaya varıldı.
Geçen sezon Polonya Ligi'nde 33 maça çıkan Szysz, 11 gol attı. Açıklamada ayrıca, kiralık sözleşmeleri sona eren Pizzi ve Salih Uçan'a teşekkür edildi.
"Kulübümüz, son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz’i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Hoş geldin Patryk Szysz |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 23, 2022
https://t.co/uepvtIdxzT pic.twitter.com/egpsK0J4hS
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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