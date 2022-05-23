Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz ile üç yıllığına anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Polonya Ligi'nde 33 maça çıkan Szysz, 11 gol attı. Açıklamada ayrıca, kiralık sözleşmeleri sona eren Pizzi ve Salih Uçan'a teşekkür edildi.

"Kulübümüz, son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz’i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."