A Milli Futbol Takımımız, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. hafta maçında, İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grupta 19 puanla Fransa'nın önünde averajla lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, hem EURO 2020 finallerinin biletini cebine koymak hem de zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Dev mücadele öncesi heyecan dorukta. Şenol Güneş ve öğrencileri, grupta yenildikleri tek ekip olan İzlanda'yı evine eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Saat 20:00'de başlayacak dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi, özeti ve tüm detaylarını ise TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?

Şu ana kadar oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takımımız, 19 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. Türkiye'ye gruptan çıkmak için İzlanda maçında 1 puan yetiyor. Ancak Şenol Güneş ve öğrencileri, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.

A Milliler, 15 puanı bulunan İzlanda'yı yendiği takdirde hem EURO 2020 Finalleri'ne gitmeyi garantileyecek hem de grubu lider bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek. Ay-yıldızlılar, İzlanda'nın ardından 17 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Andorra'yı da mağlup etmesi durumunda H Grubu'ndan lider olarak adını Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

Milli Takım'ın, İzlanda’ya yenilmesi durumunda ise Andorra maçının önemi daha da artacak. Türkiye, Andorra karşısında sahadan galibiyetle ayrılırsa diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Avrupa Şampiyonası vizesini cebine koyacak. Millilerin gruptan lider olarak çıkıp çıkmayacağı ise diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.

Aynı puanla (19) A Milli Takımımızı takip eden son dünya şampiyonu Fransa, 14 Kasım'da Moldova'yı ağırlayacak. Fransa gruptaki son maçında ise 17 Kasım'da Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.

İzlanda gruptaki son maçında 17 Kasım'da Moldova'ya konuk olacak.

H Grubu'ndaki puan durumu:

1- TÜRKİYE: 19 puan

2- Fransa: 19 puan

3- İzlanda: 15 puan

4- Arnavutluk: 12 puan

5- Andorra: 3 puan

6- Moldova: 3 puan

A Milli Takımımızın aday kadrosu:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Kaynak: TRT SPOR