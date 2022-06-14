İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Enes Ünal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.

Gruptaki diğer maçta ise Lüksemburg, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu.

Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz...

Türkiye 608. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 607 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Litvanya ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, yarınki rakibi Litvanya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını 6 gün önce deplasmanda oynadı ve sahadan 6-0 galip ayrıldı.