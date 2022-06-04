A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadeleyi Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann yönetti.

Ay yıldızlılar UEFA Uluslar C Ligi’ndeki ilk galibiyetini farklı kazandı.

A Milli Takım'ın gollerini 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikda Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ile 85. dakikada Merih Demiral ağlarla buluşturdu.

Milli takım grubun ikinci maçında, 7 Haziran 2022 Salı günü 21.45'te Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

37. dakikada ay-yıldızlılar Cengiz Ünder'in golü ile 1-0 öne geçti.

GOOOL!! Beklediğimiz gol Cengiz Ünder'den geldi! Faroe Adaları karşısında kilidi açıyoruz... pic.twitter.com/K7e5QPZUw4 — TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022

47. dakikada Halil Dervişoğlu farkı ikiye çıkardı.

GOOOLL!! Halil Dervişoğlu! İkinci yarıya golle başlıyoruz... pic.twitter.com/egjkDWYO8i — TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022

82. dakikada Serdar Dursun millilerin üçüncü golünü kaydetti.

GOOOLL!! Serdar Dursun! Farkı üçe çıkarıyoruz... pic.twitter.com/Zd7f2Hb9s1 — TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022

85. dakikada Merih Demiral millilerin dördüncü golünü filelerle buluşturdu.

GOOOLL!! Merih Demiral! Yunus Akgün'den enfes bir asist... pic.twitter.com/WbLQ3LFo8e — TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022

[Fotoğraf: AA]

Stefan Kuntz'dan 3 değişiklik

Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Kuntz, İtalya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın, yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de şans verdi.

Stefan Kuntz, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Ferdi Kadıoğlu ilk maçında ilk 11'de

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye sol bekte görev verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye 605. maçına çıktı

Milliler, Faroe Adaları karşılaşmasıyla birlikte 605. defa sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 277'si özel 604 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi.

Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 808 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 604 karşılaşmanın 521'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Faroe Adaları ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında savunmanın arkasına sarkan Enes Ünal, topu kontrol edip vurmak istedi, kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada soldan kullanılan kornerde Enes Ünal ön direkte kafayla vurdu, top auta gitti.

GOL - 37. dakikada Enes Ünal'ın kendi yarı alanından attığı ara pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kalesini terk eden kaleci Nielsen topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

Nielsen'den seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında karşılayan Cengiz Ünder düzgün bir vuruşla uzak mesafeden topu boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Enes Ünal'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada rakibinden önce topu kaparak hızla ceza sahasına yönelen Dorukhan Toköz'ün ceza yayı üzerinden vuruşunda top kalecide kaldı.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-0

GOL - 85. dakikada sağ taraftan başlayan atakta peş peşe paslarla ceza sahasına giren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün topuk pasıyla Merih Demiral sağda topla buluştuktan sonra çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Karşılaşma ay-yıldızlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Doğukan Sinik), Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz (Dk. 65 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder (Dk. 80 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Serdar Dursun), Enes Ünal.

Faroe Adaları: Gunnar Nielsen, Viljormur Davidsen, Gilli Sörensen (Dk. 53 Hannes Agnarsson), Hordur Askham, Odmar Faero, Gunnar Vatnhamar, Rene Joensen, Hallur Hansson (Dk. 86 Mads Mikkelsen), Salvi Vatinhammar (Dk. 86 Joan Edmundsson), Ari Jonsson (Dk. 53 Jakup Biskopsto Andreasen), Patrik Johannesen (Dk. 53 Klaemint Olsen).

Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 47 Halil Dervişoğlu, Dk. 82 Serdar Dursun, Dk. 85 Merih Demiral (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 25 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)