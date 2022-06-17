Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'la karşılaşacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan mücadelesi (TSİ) 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Milli takım, ilk hafta etabını Ankara'da oynadığı organizasyondaki 5 müsabakasında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Sırbistan ise Milletler Ligi'nde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden mağlup ayrıldı.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan
Son Haberler
- 10:59
- 10:57
- 11:01
- 10:46
- 10:47
Sıradaki Haber
Formula 1'de sezonun 9. yarışı Kanada'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz