Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan mücadelesi (TSİ) 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Milli takım, ilk hafta etabını Ankara'da oynadığı organizasyondaki 5 müsabakasında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Sırbistan ise Milletler Ligi'nde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden mağlup ayrıldı.