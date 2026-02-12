Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.02.2026 20:59

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
[Fotograf: AA]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar yer aldı.

A Ligi kura çekimini Portekizli eski milli futbolcu Pepe, B Ligi kura çekimini Fransız eski milli futbolcu Patrick Vieira, C Ligi kura çekimini İspanyol eski milli futbolcu Fernando Llorente, D Ligi kura çekimini ise Belçikalı eski milli futbolcu Mbo Mpenza gerçekleştirdi.

A Ligi

1. Grup: Fransa, İtalya, Belçika, TÜRKİYE

2. Grup: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

3. Grup: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

4. Grup: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B Ligi

1. Grup: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

2. Grup: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

3. Grup: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova

4. Grup: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C Ligi

1. Grup: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

2. Grup: Karadağ, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya/Cebelitarık

3. Grup: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

4. Grup: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta

D Ligi

1. Grup: Cebelitarık/Letonya, Malta/Lüksemburg, Andorra

2. Grup: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1. maçlar: 24-26 Eylül

2. maçlar: 27-29 Eylül

3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim

4. maçlar: 4-6 Ekim

5. maçlar: 12-14 Kasım

6. maçlar: 15-17 Kasım

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı TFF
Sıradaki Haber
Alperen Şengün 2. kez NBA All-Star'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
21:54
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı
21:50
Trafikte yeni dönem: İhlallere rekor cezalar geliyor
20:38
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Erdoğan sadece bölgede değil, aynı zamanda dünyada büyük bir lider
20:36
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
20:22
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
FOTO FOKUS
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ