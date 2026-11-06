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Spor
TRT Haber 06.11.2026 14:29

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

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A Milli Futbol Takımı Sergen Yalçın UEFA Uluslar Ligi
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