Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya deplasmanında
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında 11 Haziran Cumartesi günü Slovakya'ya konuk olacak.
Poprad şehrindeki Poprad Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi garantiledi.
Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı
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