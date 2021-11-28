Çekişmeli başlayan maçın 5. dakikasını Büyük Britanya 10-8 önde geçti.

Hücumlarda üst üste hata yapan milli takım karşısında Büyük Britanya pota altını iyi kullandı ve Lautier-Ogunleye'nin basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya (23-10) çıkardı.

Kalan bölümde pota altını Metecan Birsen ile iyi kullanan A Milli Takım, 1. periyot sonunda farkı 7 sayıya indirdi: 16-23.

[Fotoğraf: AA]

Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı.

Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü.

Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Faul atışlarından 5 sayı bulan milli takım, 22. dakikada 42-37 üstünlük yakaladı. Alan savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım özellikle Buğrahan ile iyi organize oldu ve Melih'in basketiyle 27. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) çıkardı.

Muhsin'in beş faulle kenarda olduğu, Furkan'ın da dördüncü faulüne ulaştığı son bölümde konsantrasyon bozukluğu yaşayan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamasa da 3. periyodu 60-54 önde geçti.

Son periyotta Larkin ile üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, rakibini 84-67 mağlup etti.

[Fotoğraf: AA]

Grubun ilk maçında Belarus'a 84-70 yenilen milliler, ilk periyotta zorlandığı Büyük Britanya karşısında 30 dakikalık bölümde iyi oynayarak sonuca gitti. Milliler, Büyük Britanya'yı 84-67 yenerek gruptaki ilk galibiyetine imza attı.

B Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Yunanistan'a üstünlük kuran Büyük Britanya ise ilk yenilgisini aldı.

Milli takım grubundaki üçüncü maçında 25 Şubat 2022'de Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 28 Şubat 2022'de ise Yunanistan karşısında dördüncü maçına çıkacak.

Buğrahan, Larkin ve Metecan etkili oldu

A Milli Takım'da Shane Larkin, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen galibiyette büyük rol oynadı.

Ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Larkin ayrıca 8 asist yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kenardan oyuna dahil olan Buğrahan ise 17 sayı üretirken, 12 de asistle takımına büyük katkı sağladı.

Karşılaşmada 11 sayılık katkı veren Metecan ise aldığı 12 ribauntla pota altında etkili bir oyun sergiledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun dolduran taraftarlar milli takıma büyük destek verdi.

Öte yandan maçtan önce Sinan Erdem Spor Salonu'na getirilen FIBA Dünya Kupası, basketbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Türkiye: Larkin 22, Melih Mahmutoğlu 9, Şehmus Hazer 7, Furkan Haltalı 7, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Berk Uğurlu, Metecan Birsen 11, Buğrahan Tuncer 17, Muhsin Yaşar 8, Tolga Geçim, Doğuş Özdemiroğlu 1

Büyük Britanya: Okereafor 4, Mockford 3, Phillip 14, Olaseni 15, Clark 17, Hamilton 7, Lautier-Ogunleye 5, Kavell Bigby-Williams, Wheatle 2

1. Periyot: 16-23

Devre: 37-37

3. Periyot: 60-54

5 faulle çıkanlar: 25.01 Muhsin Yaşar, 34.23 Furkan Haltalı (Türkiye)