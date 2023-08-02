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Spor
AA 02.08.2023 15:20

A Milli Erkek Basketbol Takımı Bormio kampını tamamladı

İstanbul'un ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki kamp çalışmalarını tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Bormio kampını tamamladı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 26 Temmuz'da başlayan kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Milliler, 4-5 Ağustos'ta İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları'nın yer alacağı Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.

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A Milli Basketbol Takımı Basketbol İtalya Türkiye Basketbol Federasyonu
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