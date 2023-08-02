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Spor
AA 02.08.2023 14:21

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu

Chengdu kentindeki organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre, finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek şampiyon oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını elde etti.

Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.


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