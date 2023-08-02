Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu

Chengdu kentindeki organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre, finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek şampiyon oldu.
Bu sonuçla Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını elde etti.
Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.
EMRE'DEN ALTIN MADALYA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 2, 2023
Dünya Üniversite Yaz Oyunları erkekler tekvando +87 kilo finalinde Tayvanlı rakibini mağlup eden sporcumuz Emre Kutalmış Ateşli, organizasyonu zirvede tamamladı.
Tebrikler Emre! pic.twitter.com/qS68mLcbWl