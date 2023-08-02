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Spor
TRT SPOR 02.08.2023 12:57

Adana Demirspor Cluj'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu ikinci maçında 3 Ağustos Perşembe günü Cluj’u ağırlayacak. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor.

Adana Demirspor Cluj'u ağırlayacak
[Fotograf: TRT SPOR]

Adana Demirspor tur için sahaya çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21’de başlayacak.

Temsilcimizin Avrupa’daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.

Mavi lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.

Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verboomen yönetecek.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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