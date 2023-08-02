Adana Demirspor Cluj'u ağırlayacak

Adana Demirspor tur için sahaya çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21’de başlayacak.

Temsilcimizin Avrupa’daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.

Mavi lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.

Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verboomen yönetecek.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.