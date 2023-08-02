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Spor
AA 02.08.2023 12:49

Futbolda 2023-2024 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemciler açıklandı

Futbolda 2023-2024 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemciler belli oldu.

Futbolda 2023-2024 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemciler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda görev alacak Süper Lig, VAR, A, B, C klasman, kadın bölgesel, bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile Süper Lig, A, B, C ve bölgesel gözlemci listeleri belirlendi.

Süper Lig, VAR ve A Klasman hakem listesi şöyle:

Süper Lig: Çağdaş Altay, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Filiz, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Ali Şansalan, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Cihan Aydın, Erkan Özdamar, Turgut Doman, Abdulkadir Bitigen, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Bahattin Şimşek, Direnç Tonusluoğlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Yiğit Arslan, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Sarper Barış Saka, Yasin Kol, Zorbay Küçük.

VAR: Emre Malok, Hüseyin Göçek, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Suat Arslanboğa, Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu, Bülent Birincioğlu.

A Klasman: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İlker Yasin Avcı, Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Özer, Ozan Ergün, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Ömer Tolga Güldibi, Alper Akarsu, Burak Olcar, Gürcan Hasova, Ayberk Demirbaş, Emre Kargın, Fatih Tokail, Feridun Daldaş, Kutluhan Bilgiç, Reşat Onur Coşkunses, Ömer Faruk Turtay, Raşit Yorgancılar, Alpaslan Şen, Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Metoğlu, Ali Yılmaz, Oğuzhan Aksu, Yunus Dursun.

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