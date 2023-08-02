Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 9'uncu ayakta yarışacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda İngiltere Grand Prix'si 4-6 Ağustos tarihlerinde 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak. Sezonun 9. ayağı 6 Ağustos Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Şampiyonası ile BMU Avrupa Pist Şampiyonası ise 4-6 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan’da koşulacak.

Grobnik Pisti’ndeki organizasyona Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karakaya, Turgut Durukan, Ahmet Önal, Mert Konuk ve Hüseyin Karakaya katılacak.

Milli sporculardan Berkay Sarıay da İtalya'da 5-6 Ağustos’ta yapılacak Gençler Şampiyonası’nda ohvale sınıfında mücadele edecek.