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Spor
AA 02.08.2023 12:37

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak

Milli motosikletçiler hafta sonunda İngiltere, Hırvatistan ve İtalya’da düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 9'uncu ayakta yarışacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda İngiltere Grand Prix'si 4-6 Ağustos tarihlerinde 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak. Sezonun 9. ayağı 6 Ağustos Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Şampiyonası ile BMU Avrupa Pist Şampiyonası ise 4-6 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan’da koşulacak.

Grobnik Pisti’ndeki organizasyona Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karakaya, Turgut Durukan, Ahmet Önal, Mert Konuk ve Hüseyin Karakaya katılacak.

Milli sporculardan Berkay Sarıay da İtalya'da 5-6 Ağustos’ta yapılacak Gençler Şampiyonası’nda ohvale sınıfında mücadele edecek.

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