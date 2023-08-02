Güney Afrika uzatmada tur biletini kaptı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyacan Güney Afrika - İtalya maçıyla devam etti. Wellington Bölge Stadı'ndaki mücadeleyi Güney Afrika 3-2 kazandı.

Güney Afrika'ya galibiyeti getiren goller 32. dakikada Benedetta Orsi (Kendi Kalesine), 67. dakikada Hildah Magaia ve 90+2'de Thembi Kgatlana'dan geldi.

İtalya'nın gollerini ise 11 ve 74. dakikalarda Arianna Caruso kaydetti.

Bu sonuçla Güney Afrika puanını 4'e yükselterek son 16 turuna adını yazdırdı. İtalya ise 3 puanla gruptan çıkamadı.

Gruptaki diğer maçta İsveç, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek 9 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.