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Spor
AA 02.08.2023 14:16

Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj Adana'ya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Romanya temsilcisi CFR Cluj, Adana'ya geldi.

Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj Adana'ya geldi
[Fotograf: AA]

Teknik direktör Andrea Mandorlini, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Mandorlini, idman öncesinde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor ile CFR Cluj, 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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