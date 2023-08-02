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Spor
AA 02.08.2023 15:17

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı sona erdi

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 89,4 kilometrelik Amasya-Havza etabı tamamlandı.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı sona erdi
[Fotograf: İHA]

Turun ikinci etabını Özbekistan National Team Bisiklet Takımı Sporcusu Dmitriy Bocharov birinci olarak bitirdi.

Amasya-Havza etabının ikincisi Beykoz Belediyespor Kulübünden Natnael Berhane, üçüncüsü Mes Sungun Azad Continental takımından Hassan Seyfollahırfard oldu.

Etapta dereceye girenlere madalyaları, Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle verildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, törende yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinde 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldiğini ve 18 gün çalıştığına işaret etti.

"Burada çalıştıktan sonra da Amasya'ya geçip 'Memleketin kaderini milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. O halde ya istiklal ya da ölüm' parolası ile kurtuluş mücadelesinin anlayışını ortaya koyuyor. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu coğrafyayı bize vatan yapanları, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bu vesile ile minnet ve şükranla anıyorum."

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan ötürü onur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Şevket Cinbir, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e katkılarından ötürü plaket verildi.

Törenin son bölümünde ise genel klasman liderine verilen sarı mayoyu, Süper Toto Bisiklet Takımından Ahmet Örken giydi.

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