Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan 4-3'lük skorla İstanbul temsilcisi oldu.

Ev sahibi ekipte Jospin Nshimirimana, 55 ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla Yeni Malatyaspor'u kalan sürede 1 kişi eksik bıraktı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Bertolacci (2) ve Pesic (2) kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un Tetteh, Mustafa Eskihellaç ve Mounir Chouiar ile bulduğu goller puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fatih Karagümrük, maç fazlası ve averajla 3. sıraya yerleşti.

2 kez öne geçtiği maçı kaybeden ve 6 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 10. sırada konumlandı.