Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir derbisinde Altay güldü
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Altay ile Göztepe 18 yıl sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. dakikasında Altay Thaciano'nun kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe 26. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 71. dakikada Leandro Kappel'le skoru eşitledi: 1-1. Altay'a galibiyeti getiren gol 90. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
Bu sonucun ardından 2 hafta sonra kazanan Altay puanını 9'a çıkarırken Göztepe 5 puanda kaldı.
Son Haberler
- 02:06
- 01:31
- 00:50
- 00:41
- 00:10
Sıradaki Haber
Genç tekvandoculardan 22 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz