Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.10.2023 12:05

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabı başladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
[Fotograf: AA]

Etabın startı, AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Efes Antik Kenti girişinden verildi.

Etaba 135 bisikletçi katıldı

Turun 159,8 kilometrelik Selçuk-Manisa-İzmir etabına, 24 takımdan 135 bisikletçi katılıyor.

Yarışın bu etabında bisikletçiler, İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinden Manisa'ya ulaşacak, Sabuncubeli Tüneli'nden geçerek İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerine gelecek ve Karşıyaka İskelesi'nde finişi gerçekleştirecek.

Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek bisikletçiler, Torbalı Dağkızılca ve Manisa Sabuncubeli mevkilerinde tırmanış ve iniş yapacak.

Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim Pazar günü İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

Sıradaki Haber
Beşiktaşlı Eric Bailly'nin tedavisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Hollandalı vekil: İsrail savaş suçu işliyor, Batı hiçbir şey yapmıyor
12:25
Kahramanmaraş EXPO 2023 kapılarını açıyor
12:20
Kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler istihdamı artıracak
12:18
İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Gazze halkını göçe zorlamasını kınadı
12:19
Bakan Özhaseki: Akdeniz havzasında sıcaklık 1,4 derece arttı
12:05
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ