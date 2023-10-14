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Spor
AA 14.10.2023 12:00

Beşiktaşlı Eric Bailly'nin tedavisi sürüyor

Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Beşiktaşlı Eric Bailly'nin tedavisi sürüyor
[Fotograf: AA]

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, İstanbulspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

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