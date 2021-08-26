Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, 8 ülkenin yer aldığı finalde ilk kez mücadele etti.

Milli takım 2.42.43'lük dereceyle oyunları 7. sırada bitirdi.

Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu ve Beytullah Eroğlu'ndan oluşan 4x50 bayrak takımımız, paralimpik tarihimizdeki ilk takım yarışında 2:42.43'lük derece ile 7. sırada yer aldı!



Teşekkürler çocuklar! pic.twitter.com/8U054zQTu2 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021

Altın madalyayı dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Çin elde etti. Çin, altın madalyaya 2.15.49'luk dereceyle ulaştı. Eski rekorlar 2016 Rio'da 2.18.03'le yine Çin'e aitti.

Gümüş madalyayı İtalya, bronz madalyayı ise Brezilya kazandı.