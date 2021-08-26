Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Masa tenisinde Merve Cansu Demir ilk maçını kaybetti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenildi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında 19 yaşındaki milli sporcu, son 4 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Partyka ile karşılaştı.
Rakibine 11-7, 11-7, 10-12 ve 11-5'lik setlerle 3-1 kaybeden Merve Cansu Demir, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
Milli sporcu, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 10.00'da Japon Nozomi Takeuchi ile mücadele edecek.
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