Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Rio 2016'nın gümüş madalyalı sporcusu Kübra Korkut, Londra 2012'de bronz madalya elde eden Safonova ile karşılaştı.

VE KAZANIYORUZ!



Kübra Korkut, Rus rakibi Viktoriia Safonova'yı 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup ediyor ve adını bir üst tura yazdırıyor! pic.twitter.com/eVY32vOul1