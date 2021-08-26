Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Masa tenisinde Kübra Korkut çeyrek finale kaldı
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Rio 2016'nın gümüş madalyalı sporcusu Kübra Korkut, Londra 2012'de bronz madalya elde eden Safonova ile karşılaştı.
VE KAZANIYORUZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
Kübra Korkut, Rus rakibi Viktoriia Safonova'yı 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup ediyor ve adını bir üst tura yazdırıyor! pic.twitter.com/eVY32vOul1
Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
İlk maçında da Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.
HARİKASIN KÜBRA!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
7-1 geriden geliyoruz ve 3. seti 12-10 kazanıyoruz!
Set sonundaki sevinç çığlığı. pic.twitter.com/2NQHEiL6QV
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