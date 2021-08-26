Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 15 kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Covid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.

Bunun yanı sıra semtte kalmayan iki yetkili, 10 sözleşmeli çalışan da virüse yakalananlar arasında bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 184'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek. Organizasyon TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor.