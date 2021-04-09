Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 04:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4. Uluslararası Etnospor Forumu Bakü'de düzenlenecek
[Fotoğraf: AA]
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kırgızistan'da Manas Üniversitesini ziyaret etti. Bilal Erdoğan, "Dördüncü Uluslararası Etnospor Forumu 10 Nisan'da Bakü'de çevrim içi düzenlenecek " dedi.
Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te temaslarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etti.
Erdoğan, "Etnospor ve Türk Dünyasında Geleneksel Türk Sporlarının Geleceği" konulu konferansta konuştu, ata sporlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti.
10 Nisan'da Bakü'de çevrim içi düzenlenecek
Bilal Erdoğan, geleneksel sporların popülerleşmesi için çalıştıklarını belirtti. Uluslararası Etnospor Forumu'nun dördüncüsünün 10 Nisan'da Bakü'de salgın nedeniyle çevrim içi yapılacağını açıkladı. Forumun adının "Geleneksel oyunların ihyası" olacağını açıkladı.
Erdoğan, foruma 50-60 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcının yer alacağını sözlerine ekledi.
Etiketler: Okçuluk Kırgızistan Azerbaycan
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