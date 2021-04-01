Mevlana Meydanı önünde 136 sporcunun katılımıyla start alan etkinlikte, 15 ülkeden 20 takım yarışıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Erol Küçükbakırcı, hava koşullarının bu tura engel olmayacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

4 etaptan oluşacak

Startın her gün Mevlana Meydanı'ndan başlayacağını hatırlatan Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"Son 25 yılın en kuvvetli turu yapılıyor. Dört etabın tamamında da Konya'nın her tarafını dolaşacağız. Katılan sporcuların, Konya'dan güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini ve kazasız belasız turu bitirmelerini arzu ediyoruz. Geçen yıl Konya'yı çok beğenerek tekrar kayıt yaptıran Amerikalılar, Fransızlar ve İsviçreliler de burada. Organizasyonun büyümesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkıları oldu."

[Fotoğraf: AA]

İlk etap tamamlandı

Mevlana Meydanı önünde 136 sporcunun katılımıyla start alan yarışmada, 133,5 kilometrelik Konya-İsmil-Çumra etabı geçildi.

Meram Belediyesi önünde sona eren turun ilk etabını Bike Aid takımından Wolf Justin birinci, Mazowsze Serce Polski takımından Pawlak Tobiasz ikinci ve Wildlife Generation Pro Cyc takımından Castillo Soto üçüncü tamamladı.

Dört gün sürecek 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci bölümü olan Konya-Kilistra etabı için sporcular, yarın saat 09.00'da Mevlana Meydanı'ndan start alacak.

Üçüncü etapta Konya-Sille, son etapta da Konya-Sarayönü-Ladik güzergahlarında yapılacak.