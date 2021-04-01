Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasan Akkuş Avrupa Halter Federasyonu Başkanı oldu
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı seçiminde, toplam 44 oydan 28'ini alan Hasan Akkuş başkanlığı kazandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otelde Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Türkiye’den Hasan Akkuş ile Moldova’dan Antonio Konflitte'nin aday olduğu seçimde, Akkuş toplam 44 oydan 28’ini alarak başkanlığı kazandı.
Akkuş, daha önce Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreterliği yapmıştı.
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