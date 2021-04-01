Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Malatyaspor'da 4 koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı öncesinde yapılan testlerde 4 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, dört futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır.
Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."
Etiketler: Yeni Malatyaspor Koronavirüs Süper Lig Medipol Başakşehir
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