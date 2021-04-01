Sarı kırmızılıların kalesinde Fernando Muslera olacak. Sağ bekte cezalı Yedlin’in yerine Şener yada Linnes, sol bekte Saracchi forma giyecek.

Marcao ve Luyindama’nın sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle stoper ikilisi de değişecek. Defansın ortasında Donk'un yanında Ozornwafor’un şans bulması bekleniyor. Savunmanın önünde ise Etebo görev yapacak.

Terim'in 3 alternatifi var

Hücum hattının sağ kanadında Oğulcan, solundaysa Arda Turan formaya yakın. Orta sahanın merkezinde Fatih Terim’in 3 alternatifi var. Feghouli, Emre Akbaba ve Gedson üçlüsünden ikisi sahada olacak.

Sarı kırmızılıların Hatay deplasmanındaki gol umuduysa Radamel Falcao olacak.

Milli takımdan dönen Muhammed ve Onyekuru’nun ise maçın gidişatına görev alabileceği gelen haberler arasında.