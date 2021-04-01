Sergen Yalçın'ın, eksikler nedeniyle hücum hattında oynatacağı isimlere henüz karar vermediği ifade edildi.

Siyah beyazlılarda A Milli Takım’dan hasta olarak dönen Cenk Tosun ve Dorukhan, Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Milli maçta sakatlanarak sezonu kapatan Ajdin Hasic ile cezalı Ghezzal da pazar günü sahada olamayacak.

Aboubakar’ın durumu belli olacak

Hücum gücü azalan siyah beyazlılara bir kötü haber de Aboubakar'dan geldi. Kamerun’un, Ruanda ile oynadığı maç sonrasında arka adalesinde ağrı hisseden yıldız golcünün durumu belirsizliğini koruyor.

Aboubakar’ın, Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.

Diğer yandan Cyle Larin’in, milli takımından dönmesi ve formda bir dönem geçirmesi, teknik heyeti memnun etti. Hücum hattının en kritik ismi konumunda olan Kanadalı oyuncu, Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın‘ın en önemli kozu olacak.