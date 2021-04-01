Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Aboubakar, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında forma giymesinin zor olduğu bilgisine ulaşıldı. Kamerunlu golcünün tedaviye yanıt verme durumuna göre sürenin değişkenlik göstereceği öğrenildi.